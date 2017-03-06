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06.03.17 / 01:54 Новости / Политика / Россия и мир

Франсуа Фийон намерен продолжить участие в предвыборной гонке

И собрать новую команду

фийонКандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон намерен продолжить борьбу в предвыборной гонке. Об этом он заявил накануне.

Политик добавил, что планирует собрать новую команду для объединения своих сторонников в ближайшее время. Он отметил, что разочарован тем, что многие его соратники отворачиваются от него из-за начавшегося расследования.

Накануне в Париже прошел митинг в поддержку Франсуа Фийона. По разным данным, в акции приняли участие от 200 до 400 тыс. человек. Напомним, правоохранительные органы начали расследование в отношении Франсуа Фийона и его жены Пенелопы Фийон в феврале этого года. По информации следствия, Пенелопа Фийон фиктивно работала помощницей мужа, когда тот был депутатом в парламенте страны. Предположительно, за это время она незаконно получила 500 тыс. евро бюджетных средств.

По материалам: france2.fr
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