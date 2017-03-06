Ford показал испытания напечатанных на 3D-принтере деталей Для серийного производства

Ford Motor Company рассказала о планах использовать в серийном производстве напечатанные на 3D-принтере детали. Компания опубликовала сообщение в понедельник.

В компании рассказали, что 3D-печать позволит сделать производство деталей более экономичным и эффективным. Кроме того, технология даст возможность делать более легкие детали.

Компания предполагает, что к 2020 году рынок 3D-печати достигнет $9,6 млрд. В Ford подчеркнули, что такие технологии уже применяются во множестве отраслях.

Ранее о планах использовать технологию 3D-печати рассказал автоконцерн BMW. Компания будет сотрудничать с Desktop Metal, которые занимаются производством металлическим деталей.