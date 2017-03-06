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06.03.17 / 16:22 Новости / Общество / Россия и мир

В Кремле прокомментировали информацию о гибели военного в Сирии

Вопрос переадресовали Минобороны

гибель военного

Фото АБН

Кремль прокомментировал сообщения о гибели российского военного в Сирии. Соответствующее заявление в понедельник сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем информацией на этот счет. В данном случае за комментарием относительно этой публикации лучше обращаться в министерство обороны», — сообщил Песков.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о гибели 23-летнего Ивана Слышкина в Сирии. Уточнялось, что его убил снайпер.

В феврале министерство обороны РФ сообщило о гибели четырех военных в Сирии. Еще два человека получили ранения.

По материалам: interfax.ru
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