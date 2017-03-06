В Кремле прокомментировали информацию о гибели военного в Сирии Вопрос переадресовали Минобороны

Кремль прокомментировал сообщения о гибели российского военного в Сирии. Соответствующее заявление в понедельник сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем информацией на этот счет. В данном случае за комментарием относительно этой публикации лучше обращаться в министерство обороны», — сообщил Песков.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о гибели 23-летнего Ивана Слышкина в Сирии. Уточнялось, что его убил снайпер.

В феврале министерство обороны РФ сообщило о гибели четырех военных в Сирии. Еще два человека получили ранения.