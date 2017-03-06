Горсуд Петербурга также решил не рассматривать иск против передачи Исаакия РПЦ Согласился с решением Василеостровского суда

Городской суд Петербурга тоже решил не рассматривать иск активистов против передачи Исаакиевского собора Русской Православной церкви. Заседание суда прошло в понедельник.

Судья не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Таким образом, решение Василеостровского суда остается в силе.

Напомним, ранее в конце января Василеостровский суд Петербурга постановил, что иск активистов подан некорректно. Они сослались на постановление комитета имущественных отношений, которое не является решением о передаче здания. При этом ранее вице-губернатор Михаил Мокрецов заявил, что письменной заявки о передаче собора церкви нет. О самой передаче в Смольном объявили в январе.