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06.03.17 / 17:55 Новости / Общество / Россия и мир

Группа HIM объявила о прощальном туре

В Петербурге концерты пройдут 24 и 25 ноября

HIM прощальный турФинская группа HIM объявила о, что отправляется в тур в последний раз. Об этом в понедельник сообщили организаторы тура.

Группа устроит один концерт в Москве (клуб Stadium Live) и два концерта в Петербурге (ДК им. Ленсовета). Все они запланированы на конец ноября: на 26 ноября в Москве и 24, 25 ноября в Петербурге. Билеты поступят в продажу 9 марта.

Отметим, группа существовала на протяжении 26 лет, с 1991 года. На счету группы восемь альбомов. Последний их них, Tears On Tape, вышел четыре года назад. Стиль HIM сочетает черты металла, готики и хард-рока, они назвали его Love Metal. В последнем туре солист Вилле Вало, гитарист Микко Линстрём и бас-гитарист Микко Паананен посетят 14 стран, чтобы отыграть 35 концертов.

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