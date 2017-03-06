Группа HIM объявила о прощальном туре В Петербурге концерты пройдут 24 и 25 ноября

Финская группа HIM объявила о, что отправляется в тур в последний раз. Об этом в понедельник сообщили организаторы тура.

Группа устроит один концерт в Москве (клуб Stadium Live) и два концерта в Петербурге (ДК им. Ленсовета). Все они запланированы на конец ноября: на 26 ноября в Москве и 24, 25 ноября в Петербурге. Билеты поступят в продажу 9 марта.

Отметим, группа существовала на протяжении 26 лет, с 1991 года. На счету группы восемь альбомов. Последний их них, Tears On Tape, вышел четыре года назад. Стиль HIM сочетает черты металла, готики и хард-рока, они назвали его Love Metal. В последнем туре солист Вилле Вало, гитарист Микко Линстрём и бас-гитарист Микко Паананен посетят 14 стран, чтобы отыграть 35 концертов.