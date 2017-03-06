И гений, парадоксов друг

Cамое сложное в формировании структуры команды любой компании — привлечение и удержание неординарных ярких творческих личностей, которые могут спасти организацию. Но при этом, чьи черты характера и интеллекта могут навредить коллективу. Ведь профессиональная неординарность может соседствовать в таких людях, как минимум, с некоммуникабельностью.

Александра Глазкова вице-президент по HR компании BIOCAD

Одаренные сотрудники обладают рядом особенностей, которые могут принести свои результаты. Способность к постановке и решению нелинейных задач, высокая интеллектуальная продуктивность, независимость взглядов, вера в свой потенциал и неординарность, потребность достижения высоких результатов в сочетании с настойчивостью их достижения, открытость к новому, а также готовность много и упорно работать, часто делает таких сотрудников украшением больших компаний, которых неустанно преследуют хищные «охотники за головами». Другими словами, как писал Шопенгауэр, «человек, одаренный духовными силами высшего порядка, преследует задачи, которые не вяжутся с заработком».

Однако наиболее важная черта неординарных сотрудников — возможность и быстрота решения нестандартных задач, которые наиболее важны в динамично развивающейся компании. Одаренные люди имеют более обширную базу знаний, чем «обычные», и эта база более структурирована и легкодоступна с точки зрения ее актуализации. Поэтому любая нетривиальная задача решается ими быстрее и эффективнее, чем ординарными сотрудниками.

«Одаренные» оперируют большим количеством информации, с большей продуктивностью, чем все остальные. С другой стороны, им сложнее навязать извне стандарты интеллектуального поведения, вписать в обычный коллектив. Высокая внутренняя мотивация в сочетании с низким уровнем внешней, делает интеллектуалов независимыми и неподверженными внешнему влиянию. А поскольку интеллектуалы так часто стремятся к совершенству в работе, так привержены избранному делу, то их «чудачества» часто труднопонимаемы остальными членами трудового коллектива. К тому же, природа этих «чудачеств» до сих пор часто неверно истолковывалась коллегами и профессионалами.

Хотя ряд исследователей связывают одаренность с психической и физической патологией, исследования показали обратное: одаренные люди, как правило, отличаются физическим и психологическим здоровьем. И их проблемы с психическим и физическим здоровьем – не условие одаренности, а наоборот, следствие высокой настойчивости, целеустремленности и одержимости выполняемым делом. Так американский психолог Ховард Гарднер утверждает, что за гениальность и высокие достижения человеку приходится платить. Межличностные отношения — одна из этих жертв, другая — психическое здоровье.

Как же интегрировать и удержать «особого» сотрудника в коллективе? Как получить наибольший эффект от необычности сотрудника и не навредить ему?

Прежде всего, необходимо дать понять ему, что компания, новый коллектив способствуют проявлению его экстраординарных интеллектуальных способностей при решении сложных задач. «Особый» сможет работать по собственному плану и в индивидуальном (на сколько это возможно) режиме, и ему предоставят все полномочия при принятии решений, а также ресурсы для достижения поставленной цели. У него будет возможность созидать нечто новое и уникальное, расти профессионально, реализовывать смелые идеи и гипотезы.

Важно подчеркнуть, что он сможет работать в творческой, понимающей, среде, среди коллег близких по духу и интересам. У «особого» будет возможность передавать знания и опыт в рамках преподавательской деятельности, посредством публикаций в СМИ, научных журналах, сотрудничества с вузами – конечно, если он сам того пожелает.

И наконец, нельзя забывать, что гения формирует среда, а это значит, что работнику будут созданы комфортные бытовые условия, решены его материальные потребности. Другими словами, начинайте отдавать и результат не заставит себя ждать!