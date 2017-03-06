Все новости

06.03.17 / 16:36 Новости / Россия и мир

IBM намерена создать универсальные квантовые компьютеры

На платформе IBM Cloud

IBM логоАмериканская компания IBM планирует заняться созданием универсальных квантовых компьютеров для бизнеса и науки. Об этом сообщили в компании IBM Research.

Квантовые системы и сервисы IBM Q будут доступны на платформе IBM Cloud. Ожидается, что одним из первых и наиболее перспективных приложений в сфере квантовых вычислений станет область химии.

Квантовые компьютеры используют для передачи и обработки данных явления квантовой запутанности и квантовой суперпозиции. IBM Research принадлежат 12 лабораторий по всему миру. В ней работают более 3 тыс. человек.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017