IBM намерена создать универсальные квантовые компьютеры На платформе IBM Cloud

Американская компания IBM планирует заняться созданием универсальных квантовых компьютеров для бизнеса и науки. Об этом сообщили в компании IBM Research.

Квантовые системы и сервисы IBM Q будут доступны на платформе IBM Cloud. Ожидается, что одним из первых и наиболее перспективных приложений в сфере квантовых вычислений станет область химии.

Квантовые компьютеры используют для передачи и обработки данных явления квантовой запутанности и квантовой суперпозиции. IBM Research принадлежат 12 лабораторий по всему миру. В ней работают более 3 тыс. человек.