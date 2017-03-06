ИГ выступило с угрозой в адрес Китая Угрожают пролить «реки крови»

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» выступила с угрозой в адрес Китая. Террористы опубликовали в сети получасовой ролик, пишет издание Independent.

В видеоролике Китаю угрожают «реками крови». Так же на видео запечатлены тренировки террористов, которые якобы готовятся к атакам на Поднебесную.

Напомним, ранее китайские СМИ сообщили, что боевики «Исламского государства» из состава уйгурского меньшинства пригрозили вернуться в Китай и «отомстить за угнетенных». В феврале сирийский посол в КНР сказал, что в Сирии воюет порядка 5 тыс. выходцев из Китая.