Все новости

06.03.17 / 17:28 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Императорскую ферму в Пушкине реконструируют к IV кварталу 2017 года

За 105 млн рублей

Императорская фермаИмператорскую ферму в городе Пушкин в Петербурге реконструируют к IV кварталу 2017 года. Об этом АБН рассказали в государственном музее «Царское Село» в понедельник.

Как сообщили представители заповедника, на выполнение работ выделят около 105 млн рублей. Руководство музея планирует отремонтировать павильоны «Телятник и денники», «Баня», «Птичник», «Коровник» и «Молочный павильон». В помещениях отреставрируют кровлю, устройство вентиляции и электроснабжения, а также отремонтируют фасады.

Отметим, императорская ферма находится в северной части Александровского парка. Павильоны учредили в 1828 году, на ферме отбирали лучшие породы скота для российского животноводства. Во флигелях на территории фермы располагались большой ледник и маслобойня, а также квартиры и службы скотников и ветеринарного врача. В настоящее время лучше всего сохранились кирпичный дом смотрителя и здание коровника.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017