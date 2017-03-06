Императорскую ферму в Пушкине реконструируют к IV кварталу 2017 года За 105 млн рублей

Императорскую ферму в городе Пушкин в Петербурге реконструируют к IV кварталу 2017 года. Об этом АБН рассказали в государственном музее «Царское Село» в понедельник.

Как сообщили представители заповедника, на выполнение работ выделят около 105 млн рублей. Руководство музея планирует отремонтировать павильоны «Телятник и денники», «Баня», «Птичник», «Коровник» и «Молочный павильон». В помещениях отреставрируют кровлю, устройство вентиляции и электроснабжения, а также отремонтируют фасады.

Отметим, императорская ферма находится в северной части Александровского парка. Павильоны учредили в 1828 году, на ферме отбирали лучшие породы скота для российского животноводства. Во флигелях на территории фермы располагались большой ледник и маслобойня, а также квартиры и службы скотников и ветеринарного врача. В настоящее время лучше всего сохранились кирпичный дом смотрителя и здание коровника.