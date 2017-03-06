Ирак исключат из иммиграционного указа Трампа – СМИ Новый указ также введет временный запрет на размещение беженцев

В новой редакции иммиграционного указа Ирак будет исключен из списка стран, чьим гражданам будет запрещен въезд на территорию США. Об этом в понедельник пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

По информации издания, новый указ также введет временный запрет на размещение беженцев из всех стран на территории США. Кроме того, будут пересмотрены положения касательно беженцев из Сирии.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет новый иммиграционный указ уже в понедельник. Напомним, в начале этого года глава государства подписал указ об ужесточении иммиграционной политики США. В частности, в страну был запрещен въезд на 90 дней гражданам семи государств, среди которых Ирак, Иран и Сирия. Однако федеральный суд приостановил действие этого указа.