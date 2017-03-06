«Алроса», Франция и Peugeot-Citroen. Итоги понедельника

В понедельник мы с вами узнали о планах PSA Peugeot-Citroen купить Opel и Vauxhall, о расширении списка роскошных автомобилей и об отказе экс-премьера Франции Алена Жюппе выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны. ЦБ тем временем сообщил, что инфляция снижается ниже прогнозной динамики, а Медведев подписал директиву о назначении главой «Алросы» сына Сергея Иванова.

Концерн PSA Peugeot-Citroen купит автопроизводителей Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро. Также в сделку входит европейская часть General Motors Financial. Активы General Motors Financial оценили в 0,9 млрд евро, а активы Opel и Vauxall в 1,3 млрд евро.

Минпромторг опубликовал расширенный список роскошных автомобилей. Список был расширен на 201 позицию. Их владельцам придется заплатить повышенный транспортный налог в текущем году.

Бывший французский премьер Ален Жюппе не будет баллотироваться на выборах президента Франции. Он отметил, что уже слишком поздно выдвигать кандидатуру от партии «Республиканцы».

Медведев подписал директиву о назначении сына Сергея Иванова главой «Алросы». Сергей Иванов-младший был единственным кандидатом на этот пост. Он также занимает должность вице-президента Сбербанка.

Инфляция в России снижается ниже прогнозной динамики. Об этом сообщили в понедельник в Центробанке. Снижение инфляции происходит «на фоне благоприятных внешнеэкономических и финансовых условий и проведения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики», отметили в регуляторе.