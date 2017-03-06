«Алроса», Франция и Peugeot-Citroen. Итоги понедельника

Концерн PSA Peugeot-Citroen купит автопроизводителей Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро. Также в сделку входит европейская часть General Motors Financial. Активы General Motors Financial оценили в 0,9 млрд евро, а активы Opel и Vauxall в 1,3 млрд евро.
Минпромторг опубликовал расширенный список роскошных автомобилей. Список был расширен на 201 позицию. Их владельцам придется заплатить повышенный транспортный налог в текущем году.
Бывший французский премьер Ален Жюппе не будет баллотироваться на выборах президента Франции. Он отметил, что уже слишком поздно выдвигать кандидатуру от партии «Республиканцы».
Медведев подписал директиву о назначении сына Сергея Иванова главой «Алросы». Сергей Иванов-младший был единственным кандидатом на этот пост. Он также занимает должность вице-президента Сбербанка.
Инфляция в России снижается ниже прогнозной динамики. Об этом сообщили в понедельник в Центробанке. Снижение инфляции происходит «на фоне благоприятных внешнеэкономических и финансовых условий и проведения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики», отметили в регуляторе.