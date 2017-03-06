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06.03.17 / 08:25 Новости / Политика / Россия и мир

Парламент Казахстана принял законопроект о поправках в конституцию

О перераспределении полномочий между властью

Депутаты мажилиса и сената (нижней и верхней палат) парламента Казахстана приняли в окончательном чтении законопроект о внесении поправок в 23 статьи конституции страны. Об этом стало известно в понедельник.

Документ предполагает перераспределение полномочий между органами государственной власти. В частности, усиление роли парламента при формировании правительства.

Кроме того, согласно законопроекту, глава государства передает правительству и парламенту ряд президентских полномочий. Предполагается, что это должно повысить самостоятельность и ответственность кабинета. Предложение о внесении поправок в конституцию Казахстана внес президент страны Нурсултан Назарбаев в конце прошлого года.

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