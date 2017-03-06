В Минобороны сообщили о гибели российского контрактника в Сирии В районе Пальмиры

Российский контрактник Артем Горбунов погиб в районе сирийской Пальмиры. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

«Рядовой контрактной службы Артем Горбунов в Сирии выполнял задачи по охране группы российских военных советников. Горбунов погиб 2 марта в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники», — говорится в сообщении ведомства. Горбунова представили к государственной награде посмертно.

За время военной операции в Сирии потери Российской стороны составили 27 человек. Кроме того, в Сирии были уничтожены три российских вертолета и один самолет.