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06.03.17 / 19:15 Новости / Россия и мир

В Минобороны сообщили о гибели российского контрактника в Сирии

В районе Пальмиры

Пальмира masterok.livejournal.comРоссийский контрактник Артем Горбунов погиб в районе сирийской Пальмиры. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

«Рядовой контрактной службы Артем Горбунов в Сирии выполнял задачи по охране группы российских военных советников. Горбунов погиб 2 марта в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники», — говорится в сообщении ведомства. Горбунова представили к государственной награде посмертно.

За время военной операции в Сирии потери Российской стороны составили 27 человек.  Кроме того, в Сирии были уничтожены три российских вертолета и один самолет.

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