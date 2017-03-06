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06.03.17 / 15:03 Новости / Политика / Россия и мир

Кремль прокомментировал новые запуски ракет КНДР

«Эти действия ведут к росту напряженности»

кремль кндрКремль обеспокоен новым запуском ракет КНДР. Об этом в понедельник журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это те действия, которые ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва будет вести обмен мнениями с заинтересованными сторонами.

Добавим, ранее Южная Корея зафиксировала новый запуск ракет в Северной Корее. Их запустили в сторону Южного моря. Власти Японии и Кореи созвали экстренные совещания советов национальной безопасности. Также эту ситуацию намерены обсудить главы МИД Евросоюза.

По материалам: tass.ru
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