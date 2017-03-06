Кремль прокомментировал новые запуски ракет КНДР «Эти действия ведут к росту напряженности»

Кремль обеспокоен новым запуском ракет КНДР. Об этом в понедельник журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это те действия, которые ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва будет вести обмен мнениями с заинтересованными сторонами.

Добавим, ранее Южная Корея зафиксировала новый запуск ракет в Северной Корее. Их запустили в сторону Южного моря. Власти Японии и Кореи созвали экстренные совещания советов национальной безопасности. Также эту ситуацию намерены обсудить главы МИД Евросоюза.