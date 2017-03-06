Марин Ле Пен намерена восстановить величие Франции Она также предостерегла об опасности холодной войны с Россией

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена восстановить былое величие Франции. Об этом она заявила в понедельник.

Политик также предостерегла об опасности ведения холодной войны с Россией. «Ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая — вот это угроза», — сказала она.

Ранее Марин Ле Пен выразила свою обеспокоенность ходом президентской кампании во Франции. В частности, она пожаловалась на отсутствие политических дебатов в стране. Напомним, в начале марта этого года депутаты Европарламента (ЕП) выступили за то, чтобы лишить Ле Пен депутатского иммунитета. Решение было связано с обвинениями в «пропаганде экстремизма и насислия» в адрес политика.