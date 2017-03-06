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06.03.17 / 18:20 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленобласть в 2016 году перевыполнила план по доходам от сдачи в аренду имущества

Выполнили план на 102%

Ленобласть перевыполнила

Фото АБН

Ленинградская область в 2016 году перевыполнила план по доходам от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества. Об этом в администрации области сообщили в понедельник.

План выполнили более чем на 102%. В консолидированный бюджет области поступило более 767 млн рублей. В Леноблкомимуществе отметили, что также происходило фактическое взыскание задолженности прошлых периодов и эффективная работа с текущей задолженностью арендаторов.

Отметим, всего предприниматели Ленинградской области в 2016 году привлекли 232 млн рублей по федеральной программе льготного кредитования. В рамках проекта по выдаче кредитов предприниматели могут получить ссуду в размере от 10 млн до 1 млрд рублей. Финподдержкой смогли воспользоваться 16 предприятий области . Это малые компании, ведущие бизнес в сфере общественного питания, сельского хозяйства, медицинских, транспортных услуг, импортозамещающем производстве.

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