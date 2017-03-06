HeadHunter назвала лучшим работодателем Петербурга «Газпром» На втором месте JTI, на третьем Fazer

Рекрутинговая компания HeadHunter назвала лучшим работодателем Петербурга 2016 года компанию «Газпром нефть». Об этом в HeadHunter сообщили в понедельник.

На втором месте по Петербургу оказался производитель табачных изделий JTI. На третьем – «пищевик» Fazer. В десятку лучших по городу вошли Heineken, «Аладушкин», «Лента», «Петрович», «Домовой».

Отметим, по России лидером рейтинга за 2016 год стал холдинг «Сибур». Хотя в 2015 году рейтинг также возглавлял «Газпром». Всего в список лучших компаний попали 37 петербургских предприятий.

При подготовке рейтинга оценку компаний проводили по трем показателям: мнения соискателей, ищущих работу; мнения сотрудников компаний; экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. К участию в рейтинге допускали организации с численностью персонала не менее ста человек.