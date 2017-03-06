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06.03.17 / 12:54 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Банк МБСП открыл кредитную линию на 1 млрд рублей для Setl Group

Cроком на три года

МБСП Setl GroupБанк МБСП открыл кредитную линию на сумму 1 млрд рублей для застройщика Setl Group. Об этом в банке сообщили в понедельник.

Кредитная линия возобновляемая. Она рассчитана на три года. Кредитные средства поступят для финансирование строительства микрорайона комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга.

В настоящий момент в «Солнечном городе» в стадии строительства находятся четыре дома общей жилой площадью около 230 тыс. кв. м, два детских сада на 220 мест каждый и одна школа на 1375 учеников. Всего Setl Group построит в микрорайоне около 1,4 млн. кв. м жилья и объекты социнфраструктуры. Первые два дома уже ввели в эксплуатацию в прошлом году. Отметим, Setl Group сотрудничает с банком МБСП с 2011 года.

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