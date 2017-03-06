Народной медицине доверяют более половины россиян Гомеопатам не доверяют 64% опрошенных

Более половины — 52% — россиян доверяют народной медицине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».

Врачам в той или иной степени доверяют 67% опрошенных, противоположенных взглядов придерживаются 28% респондентов. Восточной медицине доверяют 30% россиян, а не доверяют — 52%. Гомеопатам не доверяют 64% опрошенных.

Напомним, ранее в феврале комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой. Комиссия указывает на то, что клинические испытания не смогли продемонстрировать эффективность гомеопатических методов лечения. Она рекомендовала Минздраву вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных лечебных учреждениях.