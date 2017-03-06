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06.03.17 / 15:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев сократил срок перечисления маткапитала до 10 дней

Ранее процедура длилась месяц

Медведев сократил срокРоссийский премьер Дмитрий Медведев сократил до 10 дней срок перечисления материнского капитала. Постановление в понедельник опубликовали на сайте правительства.

Ранее срок перечисления средств составлял месяц. По словам Медведева, этой программой воспользовались более 5 млн семей за десять лет.

Отметим, в минувшем году программу материнского капитала продлили до 2018 года. Также в декабре президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке индексации маткапитала до 2020 года. Материнский капитал ввели в стране в 2007 году.

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