Москалькова обсудила с омбудсменом Украины перемещение заключенных из Крыма Договорились о продолжении практики совместных визитов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила со своим украинским коллегой Валерией Лутковской проблему перемещения заключенных из Крыма. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram в понедельник.

Российский омбудсмен отметила, что в ходе неформальной встречи удалось договориться о продолжении практики совместных визитов. Кроме того, стороны обсудили возможность открытия отдельных информационных страниц на официальных сайтах Уполномоченных.

Добавим, между Министерством юстиций Украины и Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН) ведутся дискуссии по поводу перемещений заключенных, осужденных в Крыму до 2014 года. Ранее Минюст и ФСИН согласовали передачу 12 заключенных украинских граждан. Ожидалось, что передача произойдет 3 марта. Российский омбудсмен эту информацию не подтвердила.