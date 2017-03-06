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06.03.17 / 04:16 Новости / Россия и мир / Экономика

Москва выделила 300 млрд рублей на расселение пятиэтажек

Планируют снести 8 тыс. домов

москваПравительство Москвы выделило 300 млрд рублей на реализацию первого этапа расселения пятиэтажек-«хрущевок». Об этом в понедельник пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации.

Ожидается, что пятиэтажки будут расселяться за счет городского бюджета без привлечения инвесторов. Всего планируется снести около 8 тыс. жилых домов.

Собеседники издания отметили, что, возможно, программа коснется и девятиэтажных панельных домов, которые расположены в одном районе с пятиэтажными «хрущевками». Напомним, о намерении реконструировать некоторые кварталы Москвы стало известно в конце февраля этого года. Программа по сносу пятиэтажек коснется порядка 25 млн кв. м жилья, это десятая часть всего жилого фонда столицы. Она позволить расселить около 1,6 млн человек.

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