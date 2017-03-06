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06.03.17 / 13:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В «Невский банк» пришли с обысками по делу фирмы «Кордейл»

Выемку документов провели в трех офисах

Выемку документов провели в трех офисах

Коллаж АБН

В «Невский банк» в Петербурге пришли с обысками по делу фирмы «Кордейл». Следователи и оперативники МВД пришли в банк в понедельник.

Как пишет «Фонтанка», правоохранители провели выемку документов в трех офисах банка. Причем к деятельности банка у них вопросов нет. Но на звонки в банке не отвечают.

Дело «Кордейла» заведено в начале февраля. Как сообщили в экономической полиции, порядка 20 юристов фирмы «Кордейл» в 2016 году получили гонорар на общую сумму 9 млн рублей. Эти деньги были оформлены договором займа. В арбитраже Ленобласти на рассмотрении находится иск о взыскании с юристов 10 млн рублей. Причем подпись на договоре займа может быть подделана.

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