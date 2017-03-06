Новак может встретиться с генсеком ОПЕК на конференции в Хьюстоне А также с представителями саудовской Аравии и Индии

Министр энергетики России Александр Новак сообщил о намерении встретиться с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо на полях конференции CERAweek в Хьюстоне, США. Такое заявление он сделал в понедельник.

Кроме того, чиновник собирается провести встречи с министром нефти и газа Индии Дхармендрой Прадханом. А также с министром саудовской Аравии, представителями компании «Винтерс» и американского бизнеса.

Министр надеется, что по результатам конференции будет достигнута уверенность в дальнейшем восстановлении энергетического рынка. В свою очередь, генсек ОПЕК подтвердил возможность встречи с представителем России. Международная нефтегазовая конференция CERAweek откроется в Хьюстоне, штат Техас, 6 марта.