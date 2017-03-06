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06.03.17 / 02:54 Новости / Россия и мир

Южная Корея сообщила о новом запуске ракеты в КНДР

Тип ракеты не уточняется

новый запуск ракеты в КНДР

Фото с сайта tass.ru

Южная Корея зафиксировала новый запуск ракеты в КНДР в сторону Японского моря. Об этом в понедельник передает агентство «Ренхап».

В настоящее время тип ракеты не уточняется. По информации издания, это мог быть испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

В Сеуле проходят масштабные американо-южнокорейские военные учения. В связи с этим ранее генштаб Корейской народной армии предупреждал о возможных ответных мерах правительства КНДР. Напомним, в феврале этого года Северная Корея объявила об успешном запуске баллистической ракеты Pukguksong-2. Ракета пролетела около 500 км и упала в Японское море.

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