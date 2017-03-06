Южная Корея сообщила о новом запуске ракеты в КНДР Тип ракеты не уточняется

Южная Корея зафиксировала новый запуск ракеты в КНДР в сторону Японского моря. Об этом в понедельник передает агентство «Ренхап».

В настоящее время тип ракеты не уточняется. По информации издания, это мог быть испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

В Сеуле проходят масштабные американо-южнокорейские военные учения. В связи с этим ранее генштаб Корейской народной армии предупреждал о возможных ответных мерах правительства КНДР. Напомним, в феврале этого года Северная Корея объявила об успешном запуске баллистической ракеты Pukguksong-2. Ракета пролетела около 500 км и упала в Японское море.