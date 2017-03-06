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06.03.17 / 02:33 Новости / Россия и мир / Экономика

OMV купит долю у Uniper в разработке Южно-Русского месторождения за $1,85 млрд

Это позволит компании увеличить добычу на 100 тыс. баррелей в день

северный-поток-2Австрийская нефтегазовая корпорация OMV подписала соглашение с немецкой компанией Uniper (ранее E.ON) о покупке доли в 24,99% в разработке Южно-Русского месторождения природного газа в Западной Сибири за $1,85 млрд. Об этом накануне сообщили представители OMV.

Ожидается, что это позволит компании дополнительно добывать порядка 100 тыс. баррелей в день. Таким образом, увеличив общую добычу OMV до 400 тыс. баррелей в сутки и снизив издержки при добыче сырья.

Южно-Русское месторождение, которое находится на площади около 1,1 тыс. кв. км в Ямало-Ненецком автономном округе, является основной ресурсной базой для газопровода «Северный поток». В 2012 году представители Nord Stream AG начали переговоры о возможном строительстве двух дополнительных нитей газопровода. Ввод «Северного потока-2» запланирован на конец 2019 года. Общая стоимость проекта оценивается в 9,9 млрд евро.

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