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06.03.17 / 09:52 Новости / Россия и мир / Финансы

Малоизвестная компания получила лицензию на освоение шельфа Крыма – СМИ

Предприятие может быть связано с украинским бизнесменом

крым море лето отдых туризм севастопольЧастная малоизвестная компания «Новые проекты» получила лицензию на разведку и добычу газа и нефти на шельфе Крыма. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно официальным данным, основной владелец компании – предприниматель Антон Дорноступ. Он «близок к семье экс-главы Роснедр Валерия Пака», отмечает издание. Также, по словам источников, бенефициар «Новых проектов» — украинский бизнесмен Сергей Курченко.

По данным портала pravo.gov.ru, летом прошлого года премьер России Дмитрий Медведев распорядился выдать «Новые проекты» лицензию на участок «Глубокая» сроком на 30 лет. Компания должна пробурить там поисковую скважину в течение восьми лет.

По словам собеседников «Коммерсанта», ранее «Новые проекты» сообщили Роснедрам о намерениях составить в этом году план поисково-разведочных работ. Компания владела лицензией на участок «Глубокая» с 2012 года. Однако на тот момент «Новые проекты» были украинским юрлицом.

Добавим, по данным Росстата, бухгалтерский баланс «Новых проектов» на конец 2015 года был пустым. Кроме 60 тыс. рублей уставного капитала, у компании не было активов.

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