Южная Корея заплатит перебежчикам из КНДР 1 млрд вон За ценные сведения о политической системе Северной Кореи

Правительство Южной Кореи впервые за 20 лет решило увеличить вознаграждение гражданам КНДР, бежавшим из страны, до 1 млрд вон (примерно $860). Об этом накануне передает агентство «Рёнхап».

Однако выплаты будут производиться только тем, кто предоставит ценную информацию о политической системе Северной Кореи. Кроме того, вознаграждение получат лица, пересекающие границу с любым видом оружия или военной техникой.

Ранее выплаты для беглых северокорейцев составляли 250 тыс. вон. По информации издания, люди боятся покидать страну, поскольку не знают, на что будут жить. Власти Южной Кореи надеются, что эти меры помогут перебежчикам из КНДР освоиться на новом месте.

Сеул увеличил вознаграждение бежавшим гражданам из КНДР в связи с расследованием смерти брата северокорейского лидера Ким Чон Нама. Напомним, в начале этого года он был убит в аэропорту Куала-Лумпур. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стало действие нервнопаралитического вещества.