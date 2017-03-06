PSA Peugeot-Citroen купит Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро Бывшие подразделения GM

Концерн PSA Peugeot-Citroen купит автопроизводителей Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро. Об этом в PSA Peugeot-Citroen рассказали на пресс-конференции в понедельник.

Также в сделку входит европейская часть General Motors Financial. Активы General Motors Financial оценили в 0,9 млрд евро, а активы Opel и Vauxall в 1,3 млрд евро.

Отметим, после слияния концерн Peugeot-Citroen станет вторым в Европе после Volkswagen по масштабам производства. До сделки доля Volkswagen составляет на европейском рынке 23,9%, PSA – 9,9%. О сделке известно с середины февраля. Продажа Opel должна помочь GM контролировать убытки. Peugeot-Citroen намерены провести реструктуризацию Opel.