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06.03.17 / 11:07 Новости / Россия и мир / Экономика

PSA Peugeot-Citroen купит Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро

Бывшие подразделения GM

Peugeot-Citroen OpelКонцерн PSA Peugeot-Citroen купит автопроизводителей Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро. Об этом в PSA Peugeot-Citroen рассказали на пресс-конференции в понедельник.

Также в сделку входит европейская часть General Motors Financial. Активы General Motors Financial оценили в 0,9 млрд евро, а активы Opel и Vauxall в 1,3 млрд евро.

Отметим, после слияния концерн Peugeot-Citroen станет вторым в Европе после Volkswagen по масштабам производства. До сделки доля Volkswagen составляет на европейском рынке 23,9%, PSA – 9,9%. О сделке известно с середины февраля. Продажа Opel должна помочь GM контролировать убытки. Peugeot-Citroen намерены провести реструктуризацию Opel.

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