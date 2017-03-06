Продажи Volkswagen в России выросли на 18% В феврале

Volkswagen увеличил продажи в РФ на 18%в феврале год к году. Об этом в компании сообщили в понедельник.

За январь—февраль этого года в России купили 10 942 автомобилей Volkswagen, что на 11% больше, чем годом ранее. На 20% выросли продажи Volkswagen Touareg в феврале.

Самыми продаваемыми моделями января стали Polo, Tiguan и Touareg. В январе в России было продано 2,1 тыс., 958 и 337 автомобилей соответственно.

Ранее стало известно о том, что Volkswagen стал лидером по продажам автомобилей в мире в 2016 году. Продажи компании в прошлом году выросли на 3,8%, кроме того, компания стала реализовывать больше автомобилей на китайском рынке.