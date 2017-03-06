Все новости

06.03.17 / 12:29 Новости / Общество / Россия и мир

Продажи Volkswagen в России выросли на 18%

В феврале

VolkswagenVolkswagen увеличил продажи в РФ на 18%в феврале год к году. Об этом в компании сообщили в понедельник.

За январь—февраль этого года в России купили 10 942 автомобилей Volkswagen, что на 11% больше, чем годом ранее. На 20% выросли продажи Volkswagen Touareg в феврале.

Самыми продаваемыми моделями января стали Polo, Tiguan и Touareg. В январе в России было продано 2,1 тыс., 958 и 337 автомобилей соответственно.

Ранее стало известно о том, что Volkswagen стал лидером по продажам автомобилей в мире в 2016 году. Продажи компании в прошлом году выросли на 3,8%, кроме того, компания стала реализовывать больше автомобилей на китайском рынке.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017