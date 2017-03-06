«Промсвязьбанк» запустил вклад со ставкой до 9% годовых Можно размещать деньги на сумму от 10 тыс. рублей

«Промсвязьбанк» запустил рублевый вклад для физических лиц «Проценты в рост» со ставкой до 9% годовых. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили в понедельник.

Вклад позволяет размещать суммы от 10 тыс. рублей сроком на 450 дней. Также банк предоставляет возможность пополнения и сохранения процентов при досрочном расторжении.

Также в понедельник «Промсвязьбанк» объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с «Метро Кэш энд Керри». Банк будет осуществлять факторинговое финансирование поставщиков на специальных условиях. Ранее «Метро Кэш энд Керри» уже подписала партнерское соглашение с «Промсвязьфакторинг», дочерней компанией «Промсвязьбанка». В 2016 году «Промсвязьфакторинг» и «Промсвязьбанк» уже профинансировали более 55 тыс. поставок компаний малого и среднего бизнеса на общую сумму 5,5 млрд рублей.