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06.03.17 / 20:58 Новости / Россия и мир

Минстрой предложил составить реестр похоронных служб

И ввести штраф за распространение персональных данных умершего

кладбище-newstracker.ru_Министерство строительства РФ предложило составить специализированный реестр похоронных служб. Об этом говорится в проекте федерального закона о похоронном деле, подготовленном ведомстве.

В реестр войдут юрлица, которые  будут обязаны оказывать гарантированный перечень услуг по погребению любому обратившемуся. Документ также предполагает  введение штрафов до 200 тыс. рублей за распространение персональных данных умершего.

В настоящее время похоронную отрасль контролирует закон, принятый в 1995 году. В 2003 году было отменено лицензирование похоронной деятельности. Новый федеральный закон о похоронной деятельности, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2020 года.

По материалам: ria.ru
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