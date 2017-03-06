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06.03.17 / 21:50 Новости / Общество / Россия и мир

Россия вступила в Глобальный альянс по защите прав человека

Европейская сеть альянса работает с 2013 года

Фото: openrussia.org

Фото: openrussia.org

Россия стала членом Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ). Об этом в понедельник в своем Instagram написала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По заявлению омбудсмена, это событие свидетельствует о качественной реализации защиты прав и свобод человека в РФ. Москалькова добавила, что такой шаг станет началом нового этапа в международном сотрудничестве Уполномоченных по правам человека всех государств. Платформа ГАНРИ позволит омбудсменам обмениваться опытом по наиболее важным и злободневным  вопросам в сфере прав человека.

Напомним, Глобальный альянс национальных учреждений по защите прав человека был основан в 1993 году. Это независимый орган, действующий для образования и укрепления национальных правозащитных организаций на основе Парижских принципов. Деятельность Европейской сети ГАНРИ стартовала в 2013 году. Она представляет собой  канал взаимодействия, в том числе, подразделений ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

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