Россия вступила в Глобальный альянс по защите прав человека Европейская сеть альянса работает с 2013 года

Россия стала членом Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ). Об этом в понедельник в своем Instagram написала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По заявлению омбудсмена, это событие свидетельствует о качественной реализации защиты прав и свобод человека в РФ. Москалькова добавила, что такой шаг станет началом нового этапа в международном сотрудничестве Уполномоченных по правам человека всех государств. Платформа ГАНРИ позволит омбудсменам обмениваться опытом по наиболее важным и злободневным вопросам в сфере прав человека.

Напомним, Глобальный альянс национальных учреждений по защите прав человека был основан в 1993 году. Это независимый орган, действующий для образования и укрепления национальных правозащитных организаций на основе Парижских принципов. Деятельность Европейской сети ГАНРИ стартовала в 2013 году. Она представляет собой канал взаимодействия, в том числе, подразделений ООН, ОБСЕ и Совета Европы.