Минпромторг опубликовал расширенный список роскошных автомобилей В перечень попадают машины стоимостью более 3 млн рублей

Минпромторг расширил перечень автомобилей, владельцы которых заплатят повышенный транспортный налог в нынешнем году. Список в понедельник опубликовали на сайте министерства.

Ведомство расширило список на 201 позицию. Машины дифференцированы по стоимости: от 3 млн до 5 млн рублей, от 5 млн до 10 млн рублей, от 10 млн до 15 млн рублей и свыше 15 млн рублей.

Отметим, налог на дорогие автомобили рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов. В новый перечень рсокошных автомобилей попали три модели Aston Martin, четыре Mercedes-Benz, десять Bentley, три Ferrari, три Lamborghini, и шесть Rolls-Royce. Повышающие коэффициенты для ставки транспортного налога, которые предназначены для дорогих машин, установил принятый в 2013 году закон.