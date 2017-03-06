Страховой рынок Северо-Запада в 2016 году вырос на 10% До 126,5 млрд рублей

Страховой рынок Северо-Западного региона России по итогам прошлого года вырос на 10% год к году. Об этом сообщили в «Альфа-Страховании» в понедельник.

Объем страхового рынка, по данным ЦБ, составил 126,5 млрд рублей. Основной драйвер роста – страхование жизни. Также рост наблюдается в сегментах страхования ОСАГО, грузов. Сборы страховщиков по страхованию жизни выросли на 60%. Премии по грузам выросли на 20%. Снижение произошло в сегменте добровольного автострахования — сборы по каско уменьшились на 8,1%.

Сборы страховщиков в России по всем видам страхования, за исключением ОМС, выросли за 2016 год на 15,3% — до 1,181 трлн руб. против 1,024 трлн руб. годом ранее. Таким образом, на страховой рынок Северо-Запада пришлось 10,7% от общих соборов российских страховщиков.