Все новости

06.03.17 / 12:55 Новости / Россия и мир

Страховой рынок Северо-Запада в 2016 году вырос на 10%

До 126,5 млрд рублей

Фото ural.org

Фото ural.org

Страховой рынок Северо-Западного региона России по итогам прошлого года вырос на 10% год к году. Об этом сообщили в  «Альфа-Страховании» в понедельник.

Объем страхового рынка, по  данным ЦБ, составил 126,5 млрд рублей. Основной драйвер роста – страхование жизни. Также рост наблюдается в сегментах страхования ОСАГО, грузов. Сборы страховщиков по страхованию жизни выросли на 60%. Премии по грузам выросли на 20%. Снижение произошло в сегменте добровольного автострахования — сборы по каско уменьшились на 8,1%.

Сборы страховщиков в России по всем видам страхования, за исключением ОМС, выросли за 2016 год на 15,3% — до 1,181 трлн руб. против 1,024 трлн руб. годом ранее. Таким образом, на страховой рынок Северо-Запада пришлось 10,7% от общих соборов российских страховщиков.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017