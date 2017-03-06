Суд освободил осужденную за репост воспитательницу Заседание проходило в закрытом режиме

Курганский областной суд освободил осуждеггую за репост воспитательницу Евгению Чудновец. Об этом в понедельник сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков в Facebook.

Заседание прошло в закрытом режиме. За Чудновец признали право на реабилитацию.

Таким образом, суд довлетворил кассацию заместителя генпрокурора на приговор Чудновец. В конце февраля Леонид Коржинек внес кассационное представление на приговор девушке. В документе указано, что в деле воспитательницы отсутствует состав преступления. Ранее Чудновец осудили за репост видоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере. По словам воспитательницы она хотела привлечь внимание к вопиющему случаю.