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06.03.17 / 09:20 Новости / Общество / Россия и мир

Суд освободил осужденную за репост воспитательницу

Заседание проходило в закрытом режиме

Фото nevnov.ru

Фото nevnov.ru

Курганский областной суд освободил осуждеггую за репост воспитательницу Евгению Чудновец. Об этом в понедельник сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков в Facebook.

Заседание прошло в закрытом режиме. За Чудновец признали право на реабилитацию.

Таким образом, суд довлетворил кассацию заместителя генпрокурора на приговор Чудновец. В конце февраля Леонид Коржинек внес кассационное представление на приговор девушке. В документе указано, что в деле воспитательницы отсутствует состав преступления. Ранее Чудновец осудили за репост видоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере. По словам воспитательницы она хотела привлечь внимание к вопиющему случаю.

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