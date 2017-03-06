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06.03.17 / 17:05 Новости / Россия и мир

Суд арестовал экс-замглавы внутренних войск МВД РФ

Его подозревают в получении взятки

Фото: report.az

Фото: report.az

Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест бывшего заместителя главы Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука. Суд принял соответствующее решение в понедельник.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде. Варчук будет находиться под арестом два месяца.

Вячеслав Варчук занимал пост начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД с 9 декабря 2002 года. В январе 2010 года он был назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе.

По материалам: tass.ru
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