Суд арестовал экс-замглавы внутренних войск МВД РФ Его подозревают в получении взятки

Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест бывшего заместителя главы Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука. Суд принял соответствующее решение в понедельник.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде. Варчук будет находиться под арестом два месяца.

Вячеслав Варчук занимал пост начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД с 9 декабря 2002 года. В январе 2010 года он был назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе.