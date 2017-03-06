ТЦ Vnukovo Outlet Village могут выставить на продажу Детали не раскрываются

Торговый центр Vnukovo Outlet Village, расположенный на Киевском шоссе, могут продать. Об этом в понедельник пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Однако управляющий партнер торгового центра Герман Кравцов заявил изданию, что объект не продается, а изучаются возможности привлечения стратегических партнеров. Какие-либо детали не раскрываются.

По словам собеседников газеты, возможность участия в развитии торгового центра рассматривают O1 Group Бориса и Дмитрия Минцев и инвестиционный фонд Hines. ТЦ Vnukovo Outlet Village был построен компанией «Диона», 66,8% которой принадлежат Дмитрию Кулькову. По оценкам экспертов, в настоящее время торговый центр стоит порядка $130 млн, его окупаемость составит около девяти лет.