Все новости

06.03.17 / 07:48 Новости / Россия и мир

ТЦ Vnukovo Outlet Village могут выставить на продажу

Детали не раскрываются

Фото с сайта shopandmall.ru

Фото с сайта shopandmall.ru

Торговый центр Vnukovo Outlet Village, расположенный на Киевском шоссе, могут продать. Об этом в понедельник пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Однако управляющий партнер торгового центра Герман Кравцов заявил изданию, что объект не продается, а изучаются возможности привлечения стратегических партнеров. Какие-либо детали не раскрываются.

По словам собеседников газеты, возможность участия в развитии торгового центра рассматривают O1 Group Бориса и Дмитрия Минцев и инвестиционный фонд Hines. ТЦ Vnukovo Outlet Village был построен компанией «Диона», 66,8% которой принадлежат Дмитрию Кулькову. По оценкам экспертов, в настоящее время торговый центр стоит порядка $130 млн, его окупаемость составит около девяти лет.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017