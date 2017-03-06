Гендиректор «Тинькофф страхование» покинул компанию Исполняющим обязанности главы компании стал Иван Мироненко

Генеральный директор «Тинькофф страхование» Вадим Юрко покинул свою должность. Об этом сообщили в компании в понедельник.

Гендиректором «Тинькофф страхование» Вадим Юрко был в течение полутора лет. Исполняющим обязанности главы компании стал Иван Мироненко.

Вадим Юрко родился в 1975 году. С 2000 по 2001 годы он был заместителем начальника управления маркетинга в ИТАР-ТАСС. После этого он работал в «Альфа-банке», «ВТБ24» и «Русском банке развития». В начале 2011 года Юрко возглавил управление маркетинга «Ингосстраха».