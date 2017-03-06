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06.03.17 / 05:30 Новости / Политика / Россия и мир

Токио и Сеул созвали экстренные совещания после запуска ракеты в КНДР

А и.о. президента Южной Кореи потребовал развернуть ПРО

Власти Японии и Южной КореиВласти Японии и Южной Кореи созвали экстренные совещания советов национальной безопасности из-за информации о новом запуске ракет в КНДР. Об этом в понедельник сообщили представители правительства двух стран.

Временно исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан также попросил власти США развернуть системы противоракетной обороны (ПРО) на территории страны. Он добавил, что это необходимо сделать как можно скорее.

Ранее Сеул сообщил о запуске в КНДР ракеты неизвестного типа в сторону Японского моря. Предположительно, это могли быть испытания баллистической межконтинентальной ракеты. Позднее генсек Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга уточнил, что с территории Северной Кореи было запущено четыре ракеты. Три из них достигли экономической зоны.

По материалам: yonhapnews.co.kr, nhk.or.jp
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