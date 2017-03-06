Медведев подписал решение о создании четырех ТОРов В монопрофильных городах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал решение о создании четырех территорий опережающего развития (ТОР). Об этом он сообщил в понедельник.

«Подписано решение о создании ТОРа в городе Бакал в Челябинской области, ТОР в Дорогобуже — это Смоленская область, затем ТОР в Емва — Республика Коми, и еще ТОР на территории Мурманской области в городе Кировск», — сказал Медведев. Он добавил, что все города, в которых создадут ТОРы — монопрофильные. Глава правительства призвал избаиться от монопрофильности населенных пунктов.

Напомним, в январе правительство одобрило статус ТОР для двух городов в Башкирии. Речь шла о моногородах Кумертау и Белебей. В кабмине отмечали, что создание ТОР позволит привлечь инвестиции в города.