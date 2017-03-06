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06.03.17 / 13:50 Новости / Россия и мир / Спорт

РФС не станет проводить турнир по единоборствам между фанатами

Не хотят превращать драки хулиганов в спорт

Турнир по единоборствамРоссийский футбольный союз не станет проводить соревнования по единоборствам между фанатами. Об этом АБН рассказали в РФС в понедельник.

Как сообщили в союзе, футбольные чиновники «не хотят превращать драки хулиганов в спорт». В РФС также отметили, что на подобные мероприятия не станут выделять денежные средства из бюджета страны.

Отметим, ранее депутат российского парламента Игорь Лебедев предложил превратить столкновения футбольных фанатов в спорт. «Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд», — заявил депутат. В воскресенье предложение российского законодателя раскритиковал комментатор BBC и легендарный нападающий Англии Гари Линекер. «Что за черт? Он безумец?» – написал англичанин в своем твиттере.

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