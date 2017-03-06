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06.03.17 / 01:36 Новости / Россия и мир

Фильм «Ученик» Серебренникова получил три награды в Сербии

В частности, приз Fedeora европейской Федерации кинокритиков

Фото с сайта filmpro.ru

Фото с сайта filmpro.ru

Картина «Ученик» (2016) режиссера Кирилла Серебренникова удостоена трех наград кинофестиваля «Фест», который прошел в Сербии. Об этом члены жюри сообщили накануне.

«Ученик» получил приз за лучшую режиссерскую работу, актер фильма Петр Скворцов – за лучшую мужскую роль. Также Федерация кинокритиков стран Европы и Средиземноморья отметила картину как лучший европейский фильм главной конкурсной программы, наградив призом Fedeora.

В основе фильма «Ученик» лежит спектакль, созданный по мотивам пьесы немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. На фестивале также представили свои работы Андрей Кончаловский, фильм «Рай», и Никита Михалков, кинолента «Очи черные», в рамках внеконкурсной программы. Кинофестиваль «Фест» — крупнейший в Сербии, в этом году на нем показали 95 фильмов. Победителем стала работа «Не смотри в мою тарелку» режиссера Ханы Юшич из Хорватии.

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