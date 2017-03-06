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06.03.17 / 11:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

УФАС Петербурга возбудило дело против вице-губернатора Бондаренко

Потому что не исполнил предписание УФАС

УФАС Бондаренко

Фото АБН

Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило дело против вице-губернатора города Николая Бондаренко. Об этом в УФАС сообщили в понедельник.

В декабре 2016 года УФАС выдало предупреждение чиновнику. Его не исполнили. Рассмотрение по делу пройдет 4 апреля.

Дело возбудили из-за жалобы ООО «Эллис ИТ», которое ранее обслуживало управляющие компании «Возрождение» и «Мир». УФАС выяснило, что они должны были перевести обслуживание информационно-расчетных услуг из «Эллис ИТ» в ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство». Если же переход не будет осуществлен, то тогда управляющие компании будут подлежать замене. В УФАС отметили, что приказ вице-губернатора и Жилищного комитета может нарушать закон о защите конкуренции.

Отметим, ранее УФАС выдавало предписание еще одному вице-губернатору — Игорю Албину. Он допустил нарушения в сфере госзаказа, однако учел предписание, и УФАС сняло обвинения.

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