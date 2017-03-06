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06.03.17 / 10:36 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СМИ: Замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти подозревают в заказе убийства коллеги

Из-за покушения на убийство подполковника УФСИН Николая Чернова

УФСИН убийство

Фото: 360tv.ru

Заместителя начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко подозревают в заказе убийства коллеги. Об этом накануне вечером написал портал 47news.

Речь идет о покушении на убийство подполковника УФСИН Николая Чернова. Как пишет издание, задержание Мойсеенко прошло вечером в воскресенье. Его задержали после ареста Сабира Садыкова.

Об аресте этого 63-летнего мужчины СК сообщил официально. Садыкова арестовали также накануне. Следствие подозревает, что он стрелял в подполковника Чернова.

Отметим, Мойсеенко 53 года. Он ответственен за строительный блок. В том числе, отвечал за строительство «Крестов-2». Стоимость этого строительства – 12 млрд рублей.

В Николая Чернова стреляли 2 марта. Он получил восемь пуль, но выжил. Чернов – подчиненный Мойсеенко. Подполковник курирует строительство новых «Крестов».

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