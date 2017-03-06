В Красноярске на торги выставили девять земельных участков На них планируют построить промышленные и социальные объекты

В Красноярске на торги, которые пройдут 3 апреля, выставили девять земельных участков в разных районах города. Об этом в понедельник сообщили в администрации краевого центра.

Ожидается, что на этих участках построят промышленные, коммунальные и складские помещения. Кроме того, арендаторы возведут объекты социального назначения – магазины и пункты общепита.

Земельные участки предлагаются в аренду сроком от 1,5 до 7 лет. Площадь лотов также варьируется: минимальный размер участка составляет 32 кв. м, максимальный – 22,7 тыс. кв. м. Заявки на участие будут приниматься до конца марта.