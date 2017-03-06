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06.03.17 / 07:21 Новости / Россия и мир

В Приморье выделят 11,9 млрд рублей на соцвыплаты в 2017 году

Из них 782 млн направят многодетным семьям

Правительство Приморского края

Фото АБН

Правительство Приморского края выделит 11,9 млрд рублей на социальные выплаты населению в 2017 году. Об этом в понедельник сообщили в администрации региона.

Из этой суммы порядка 782 млн рублей краевого бюджета направят на ежемесячные пособия семьям по случаю рождения третьего и последующих детей. Федеральный бюджет на эти цели выделит 608 млн рублей.

В настоящее время в Приморском крае 10,7 тыс. многодетных семей, получающих такую выплату. По информации департамента труда и социального развития региона, всего на демографические выплаты в этом году направят 3,2 млрд рублей. Добавим, в Приморье действует 16 программ социальной поддержки многодетных семей.

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