В Приморье выделят 11,9 млрд рублей на соцвыплаты в 2017 году Из них 782 млн направят многодетным семьям

Правительство Приморского края выделит 11,9 млрд рублей на социальные выплаты населению в 2017 году. Об этом в понедельник сообщили в администрации региона.

Из этой суммы порядка 782 млн рублей краевого бюджета направят на ежемесячные пособия семьям по случаю рождения третьего и последующих детей. Федеральный бюджет на эти цели выделит 608 млн рублей.

В настоящее время в Приморском крае 10,7 тыс. многодетных семей, получающих такую выплату. По информации департамента труда и социального развития региона, всего на демографические выплаты в этом году направят 3,2 млрд рублей. Добавим, в Приморье действует 16 программ социальной поддержки многодетных семей.