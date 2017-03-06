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06.03.17 / 18:37 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Приставы в Петербургу арестовали 248 тыс. бутылок водки «Группы Ладога»

Из-за долгов в 727 млн рублей

Водка "Группа Ладога"

Коллаж АБН

Управление федеральной службы судебных приставов по Петербургу арестовало 248 тыс. бутылок водки, принадлежащих компании «Группа Ладога». Об этом в УФССП сообщили в понедельник.

Сумма долгов, из-за которых приставы арестовали водку, превышает 727 млн рублей. Имущество компании, а также бутылки элитного алкоголя арестовали по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Отметим, взыскать долг с компании намерена Федеральная налоговая служба. Ранее ведомство сообщало об уклонении ОАО «Промышленная группа «Ладога»» от уплаты налогов на 465 млн рублей. После попытки взыскать эту сумму компания стала банкротом. Теперь ФНС намерены доиться признания, что «Промышленная группа «Ладога»» и «Группа Ладога» — взаимозависимые юрлица. Таким образом, законодательство позволит взыскать долги с «Группы

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