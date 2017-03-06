Роспотребнадзор подтвердил информацию о вспышке птичьего гриппа в Подмосковье Контактировавшие с птицей люди находятся под наблюдением врачей

Роспотребнадзор подтвердил информацию о вспышке птичьего гриппа в Подмосковье. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Очаг обнаружили на птицефабрике в Сергиево-Посадском муниципальном районе. МЧС создало штаб по ликвидации заболевания. В Роспотребнадзоре отметили, что контактировавшие с птицей люди находятся под наблюдением врачей.

Добавим, также ведомство контролирует продажу сельхозпродукции, уничтожение заболевших птиц и дезинфекцию. Накануне СМИ сообщили, что птичьим гриппом могли заразиться 14 человек. Они находятся под наблюдением врачей.

На прошлой неделе от птичьего гриппа в Подмосковье погибли 11 тыс. кур. По данным телеканала «360», куры погибли на госпредприятии «Смена».