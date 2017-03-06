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06.03.17 / 10:56 Новости / Общество / Россия и мир

Роспотребнадзор подтвердил информацию о вспышке птичьего гриппа в Подмосковье

Контактировавшие с птицей люди находятся под наблюдением врачей

вспышка птичьего гриппаРоспотребнадзор подтвердил информацию о вспышке птичьего гриппа в Подмосковье. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Очаг обнаружили на птицефабрике в Сергиево-Посадском муниципальном районе. МЧС создало штаб по ликвидации заболевания. В Роспотребнадзоре отметили, что контактировавшие с птицей люди находятся под наблюдением врачей.

Добавим, также ведомство контролирует продажу сельхозпродукции, уничтожение заболевших птиц и дезинфекцию. Накануне СМИ сообщили, что птичьим гриппом могли заразиться 14 человек. Они находятся под наблюдением врачей.

На прошлой неделе от птичьего гриппа в Подмосковье погибли 11 тыс. кур. По данным телеканала «360», куры погибли на госпредприятии «Смена».

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