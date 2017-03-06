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06.03.17 / 14:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В конце лета в Петербурге появятся новые выделенные полосы для трамваев

На Политехнической улице, Расстанной улице и Лесном проспекте

Выделенные полосы для трамваев

Фото АБН

В конце августа в Петербурге появятся новые выделенные полосы для трамваев. Об этом в понедельник сообщил петербургский парламентарий Борис Вишневский, получивший из комитета по развитию транспортной инфраструктуры ответ на депутатский запрос.

Выделенные полосы появятся на Политехнической улице, Расстанной улице и Лесном проспекте. Полосы уже спроектировали, также их согласовали в КРТИ, комитете по транспорту и ГИБДД.

Напомним, в январе в Петербурге закрыли станцию метро «Лесная». После этого в районе ввели дополнительный автобусный маршрут между «Выборгской» и «Площадью Мужества». До «Выборгской» также продлили линию трамвая №61.

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